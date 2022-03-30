شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صور لوصول بعثة المنتخب مطار القاهرة قادمة من السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أول صور لبعثة المنتخب الوطنى عقب وصولها مطار القاهرة الدولى، قادمة من العاصمة السنغالية داكار بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1 عقب نهاية الوقت الأصلى والإضافى بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون رد وهي نفس النتيجة التى انتهت بها مباراة الذهاب لصالح مصر ليلجأ المنتخبين إلى ركلات الترجيح.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولى إجراءات وصول بعثة المنتخب الوطنى عقب وصولها علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران رقم MS3041، عبر صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة.

وحسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقين شوطين إضافيين انتهى بنفس النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقين إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.