شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: أول أيام رمضان ذروة ارتفاع الحرارة والقاهرة تسجل 36 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للحرارة نهارا علي الوجه البحرى والقاهرة، ومن المتوقع ان تسجل درجة الحرارة العظمي اليوم 27 درجة ويظل بارد في فترات الليل والصباح الباكر، وتميل درجات الحرارة الي الارتفاع خلال الأيام القادمة.

وكشفت منار غانم عضو المركز الاعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة يوم السبت المقبل أول أيام رمضان، وتصل فيها درجات الحرارة ل 36 فى القاهرة ليكون الطقس شديد الحرارة.

وأشارت منار غانم فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن سبب الموجة الحارة وجود رياح جنوبية شرقية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ورياح قادمة من الصحراء الغربية تجلب معها كتل هوائية ساخنة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 5 درجات.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

إيقاف حركة القطارات بين محطتى الجيزة وأبو النمرس لمدة 6 أيام لتطوير الدائرى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة/ أبو النمرس بخط القاهرة / السد العالي لمدة 4 ساعات يوميا خلال ستة أيام من الساعة الواحدة صباحاً وحتي الساعة الخامسة صباحاً، اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022 حتي صباح يوم الأربعاء 6 أبريل من الشهر المقبل.

وأكدت السكة الحديدية أنه للتيسير على جمهور الركاب المتجه لمحطة القاهرة أو محطة الجيزة فسوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة وبذات تذكره القطار الوارد بها دون دفع أى أجرة وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن ذلك يأتى في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري ونظراً للأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

الخزانة العامة وسك العملة: زيادة 50 % فى الكميات المطروحة من "الفكة" خلال رمضان

أكد اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، أن احتياطي العملات المعدنية المساعدة «الفكة» يكفى احتياجات الأسواق والمواطنين لمدة عام ونصف العام، موضحًا أن مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» تصرف حصصًا إضافية من «الفكة» خلال المواسم والأعياد.

أضاف أنه سيتم زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بنسبة 50٪ خلال شهر رمضان؛ بما يسهم فى التيسير على المواطنين، وتسهيل عمليات البيع والشراء، وتلافى حدوث أى اختناقات فى مواقف السيارات أو الأسواق.

قال إنه تم توفير العملات المعدنية المساعدة «الفكة» اللازمة لتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، لافتًا إلى أن إجمالى إنتاج «الفكة» شهريًا يصل إلى ٤٥ مليون جنيه.

أشار إلى أن ربط الإنتاج بالتوزيع الذي تحقق بدمج مصلحتى «الخزانة العامة» و«سك العملة» في كيان واحد، أسهم كثيرًا فى تحديد الاحتياجات الفعلية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بكل دقة، ومن ثم سرعة تلبيتها؛ بما يضمن التيسير على المواطنين.

الحكومة تكشف حقيقة صرف إعانات مالية استثنائية للمواطنين

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضرء ما تردد من أنباء بشأن تدشين وزارة المالية صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات المواطنين لصرف إعانات مالية استثنائية للمواطنين، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتدشين وزارة المالية صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات المواطنين لصرف إعانات مالية استثنائية للمواطنين، مُؤكدةً أنه لا توجد أي صفحات رسمية تابعة للوزارة وتحمل شعارها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سوى الصفحة الرسمية والموثقة للوزارة عبر الرابط التالي: "https://www.facebook.com/MOF.Egypt"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء المواقع الإلكترونية أو الصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الصفحات ومروجيها.

وفي سياق متصل، تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتتضمن هذه الحزمة: 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، فضلاً عن تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24إلى 3ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين، وكذلك زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2022، إلى جانب منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى 100جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2022، وزيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من أبريل 2022، 175 جنيهًا للدرجة السادسة و225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة، كما تم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة 400 مليار جنيه.

التنمية المحلية: ضخ دماء جديدة فى المحليات قادرة على حل المشكلات

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة من إجراء المقابلات الشخصية لـ980 من المتقدمين لمسابقة القيادات المحلية على مستوي الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادت والتى تشمل اختيار 58 رئيس مدينة أو مركز أو حى.

وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة و الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة.

وقدم اللواء محمود شعراوى خالص شكره لأعضاء اللجنة من المحافظين والقيادات والعاملين باللجنة على الجهود التى بذلوها خلال فترة إجراء المقابلات الشخصية والتى استمرت على مدار أسبوعين لإختيار أفضل العناصر من المتقدمين للمسابقة .

وأشار شعراوى، إلى أن المتقدمين الذين تم إجراء المقابلات الشخصية لهم تنوعت خلفياتهم الوظيفية والعملية ما بين عاملين حالياً بالإدارة المحلية وبعض الوزارات والمديرية الخدمية بالدولة مثل التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والنقل والإسكان والقطاع الخاص والشرطة والقوات المسلحة.

وأوضح شعراوى أنه سيتم خلال الفترة الحالية تجميع ورصد التقييمات والدرجات لأعضاء اللجنة العليا للقيادات لكافة المتقدمين للمسابقة ، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم عقب ذلك إبلاغ الأسماء الذين تم اختيارها لاستكمال باقى الاختبارات منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

رفض دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها بسبب بيع فيلا فى أكتوبر

قضت الدائرة 5 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق ضد والدها تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها، والزامها بالمصروفات.

وأقامت آية رشوان توفيق دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة.

وكانت آية رشوان توفيق أقامت دعويين أخريين ضد والدها؛ الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له وقضت المحكمة برفضها وإلزامها دفع مبلع 893 ألف جنيه، أما الثانية طالبت ببطلان عقد قسمة "شاليهات" مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وتم رفضها.