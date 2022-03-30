شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار بالقاهرة غدا وشديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح ببعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس : القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجات، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 05.