شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توافق على إعادة اختبار المعلمين المرشحين للترقى بداية من السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تقدم المعلمين المستهدفين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لمتطلبات الترقي الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبار وأيضا المستهدفين الذين لم يجتازوا المحاولة الأولى للاختبار على إعادة الاختبار بدون رسوم بداية من يوم السبت 2 أبريل المقبل وحتى الخميس 21 من نفس الشهر، للعمل على تحقيق الرضا الوظيفي لهم وحرصا على الصالح العام.

كانت وزارة التربية والتعليم، قد بدأت في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020-2021، السبت الموافق 26 فبرايرالماضي، ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم على مستوى الجمهورية.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، قد أوضح أن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021، وذلك تيسيرًا على المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير.