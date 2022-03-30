شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحماية المدنية بجنوب سيناء تستقبل وفدا من طلاب إحدى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن جنوب سيناء، زيارة لعدد من طلاب إحدى المدارس، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها .

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى جميع الأوساط الجماهيرية بمختلف مراحلها العمرية ونظراً لأهمية التواصل مع النشء وإستكمالاً للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإستقبال طلاب وتلاميذ المراحل التعليمية المختلفة بالمواقع الشرطية للتعرف على الدور الذى يقوم به رجل الشرطة.

يأتى هذا فى إطار ثوابت الإستراتيجية الأمنية الهادفة فى أحد محاورها الجوهرية إلى ترسيخ وغرس قيم الولاء للرسالة الأمنية.