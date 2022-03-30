شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفدين من ذوى الهمم والأطفال الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل مع أبناء الوطن من ذوى الهمم " قادرون باختلاف"، وتزامناً مع قرب ذكرى مناسبة يوم اليتيم والتى توافق الجمعة الأولى من شهر إبريل .

إستقبل اللواء أركان حرب محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية وفداً من ذوى الهمم " قادرون بإختلاف " ووفداً لأبناء مصر من الأيتام وذلك بالتنيسق مع الجهات المعنية بالدولة ، حيث تضمنت الزيارة تقديم الموسيقات العسكرية بعض العروض العسكرية المتميزة ترحيباً بالزائرين ، كما تم تنظيم جولة تفقدية للوفدين تضمنت زيارة القاعة التاريخية وعدد من المنشآت التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية ، كما شاهدوا فيلماً وثائقياً تناول تاريخ المنطقة الغربية العسكرية منذ نشأتها وإسهاماتها فى تطوير ودعم القطاع المدنى بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية ، كما تم تنظيم فقرة فنية وترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم.

وعبر أعضاء الوفدين عن سعادتهم بهذه الزيارة وشعورهم بالفخر والإعتزاز لما تقدمه القوات المسلحة من تضحيات فى سبيل رفعة الوطن والحفاظ على ترابه المقدس ، فضلاً عن إسهاماتها ومشاركاتها لأبناء الوطن بمختلف الفاعليات والمناسبات.