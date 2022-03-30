شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الشهيد محمد حسان بركات.. بعد صدور قرار بترقيته لرتبة عقيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في 19 فبراير العام الجارى أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد المقدم محمد حسان بركات خلال حملة لمداهمة العناصر الإجرامية بمحافظة الدقهلية، بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، واليوم أصدر وزير الداخلية قرار بترقية الشهيد محمد بركات لرتبة عقيد.



الشهيد محمد حسان

العقيد الشهيد محمد حسان بركات هو من قوات الأمن المركزى، واستشهد خلال حملة مداهمة للعناصر الإجرامية بمنطقة ديمشلت، وأثناء المداهمة حدث تبادل إطلاق نار بين قوات الشرطة والعناصر الإجرامية المسلحة، مما أسفر عن مصرع 9 مسجلين خطر، واستشهاد العقيد محمد حسان، الذى كان برتبة مقدم في ذلك الوقت.

قصة الملحمة البطولية التي سطرها رجال الشرطة في الدقهلية بدأت بمعلومات وردت لضباط مباحث مركز دكرنس وأكدتها التحريات السرية باتخاذ عدد كبير من المطلوبين أمنيا من تجار السلاح والمخدرات إحدى المناطق المتاخمة لقرية ديمشلت دائرة المركز وكرا لهم ولممارسة نشاطهم بعيدا عن أعين الأمن.



الشهيد محمد حسان

وقاد مدير الأمن ومدير المباحث ومدير قطاع الأمن المركزى حملة مكبرة للمكان الذى يختبئ فيه المسجلون والخارجون، وفور استشعار المطلوبين أمنيا للقوات بادروا بإطلاق النار على قوات الشرطة مما تسبب فى استشهاد المقدم محمد حسان بركات قائد الكتيبة الثانية قطاع دعم الشهيد محمد السواح وإصابة اثنين من المجندين، وتبادلت قوات الدعم اطلاق الرصاص مما أدى إلى مصرع 9 من تجار المخدرات والسلاح.

وتمكنت القوات من ضبط كمية كبيرة من المخدرات " نبات الحشيش والبانحو" و 7 بنادق آلية وكمية من الرصاص لذات الأسلحة و3 فرد خرطوش ورصاص من ذات السلاح.