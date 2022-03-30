شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تتابع تطوير وتوسعة طريق "وادى النطرون - العلمين" بطول 135 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت قيادات وزارة النقل برفقة اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري مشروع تطوير وتوسعة طريق وادى النطرون العلمين بطول 135 كم الجارى تنفيذه ضمن المشروع القومى للطرق.

ويشمل المشروع رفع كفاءة الطريق القائم وتطوير الطريق ليصبح بعدد 8 حارات فى كل إتجاه 5 حارات رئيسي و3 حارات خدمة خرساني في اتجاه القاهرة و3 حارات خدمه أسفلت في اتجاه العلمين بدلاً من الوضع الحالي 3 حارات بكل اتجاه مع وجود طريق خدمة بطول 90كم بإتجاه العلمين فقط وتبلغ تكلفه المشروع الإجمالية 5715.1 مليون جنيه.

كما إطلع القيادات على آخر المستجدات الخاصة بمعدلات تنفيذ10 كباري دوران للخلف و 4 كبارى سطحية سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطوير الطريق .

كما تفقد مسئولو الوزارة مشروع كوبري الحمام السطحي وكوبري السكه الحديد والذي يتضمن انشاء كوبري أعلى ترعة الحمام بطول 30 مترا وعرض 45 مترا بواقع 5 حارات مرورية لكل اتجاه وإنشاء كوبرى السكة الحديد بطول 650 مترا وعرض 30 مترا بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه .

ووجهت وزارة النقل أن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وان يتم تكثيف العمل على مدار الساعه و الإنتهاء من المشروع في الموعد المخطط خاصة مع الأهمية الكبيرة لتطوير الطريق للمساهمة في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والساحل الشمالى، وتسهيل عملية نقل العمالة من القاهرة والدلتا وشمال الصعيد إلى المناطق السياحية بالساحل الشمالى، وهو ما يعد عامل جذب للسياحة والتى تعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطنى.