معلومات الوزراء: الاقتصاد الرقمى مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول أهمية تطبيق التحول الرقمي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث سيؤدي تطبيق الرقمنة الكاملة للاقتصاد إلى زيادة 46% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن التطبيق الكامل للرقمنة في الاقتصاد سيؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل للنساء بنحو 20% على مدى 30 عامًا، كما سيؤدي إلى زيادة 5% في معدلات التوظيف في شركات التصنيع؛ مما يعادل 1.5 مليون وظيفة.

وسيؤدي أيضا التطبيق الكامل للرقمنة إلى انخفاض معدل البطالة الاحتكاكية من 10% إلى 7% على مدى سنوات، مع الوصول إلى صفر بطالة احتكاكية خلال 16 عامًا.