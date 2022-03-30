شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة له والشعب المصري بمناسبةحلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لمصر كل السلام والمحبة والأمان.

وجاء نصها: "فخامة الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي رئيس الجمهوريَّة بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيليَّة بمِصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعثُ لسيادتِكم والشعبِ المصريّ بخالصِ التَّهاني القلبية بمناسبةِ حلولِ شهرِ رمضان المبارك، راجيًا منَ الله أن يحفَظَكم ويحفظَ بلادَناالغالية مصر، ويبَارِكَ شَعبَنَا العظيم، وليَكنْ سَلام عَلَى رُبوعِ بِلادِنَا ومنطقتنا والعالم أجمع".

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهرالشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورشوقي علام، مفتي الجمهورية.