شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بالحرارة وشبورة وأتربة عالقة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل ، حيث تشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء



وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى: - الأربعاء 30 مارس :شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد





نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة - الخميس 31 مارس:شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة

- الجمعة 1 أبريل: اعتبارا من يوم الجمعة 1 أبريل ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة





- السبت 2 أبريل:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد





- الأحد 3 أبريل والاثنين 4 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة