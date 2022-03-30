الارشيف / أخبار مصر

السكة الحديد تبدأ العمل بمواعيد رمضان وتعديلاتها برحلات الوجه البحرى من السبت

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ العمل بمواعيد رمضان وتعديلاتها برحلات الوجه البحرى من السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - قيام قطار 927 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00.

- قيام قطار 923 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) من دمنهور  الساعة 20.34 بدلاً من الساعة 20.50 ليصل الاسكندرية الساعة 21.30 بدلاً من الساعة 21.45.

- قيام قطار 928 مكيف (الاسكندرية / القاهرة) الساعة 15.00 بدلاً من الساعة 18.00.

- قيام قطار 586 سياحى (الاسكندرية / المنصورة) الساعة 14.10 بدلاً من الساعة 15.00.

- قيام قطار 23 اكسبريس (شبرا الخيمة / الاسكندرية) الساعة 17.45 بدلاً من الساعة 17.25.

- قيام قطار 31 اكسبريس (شبرا الخيمة / الاسكندرية) الساعة 18:45 و من بركة السبع الساعة 19.43 بدلاً من الساعة 20.00 ليصل دمنهور الساعة 21.05 بدلاً من الساعة 21.20.

- قيام قطار 1915 سياحى (شبرا الخيمة / المنصورة) الساعة 15.15 بدلاً من الساعة 17.00.

- قيام قطار 961 اكسبريس (شبرا الخيمة / بورسعيد) الساعة 17.35 بدلاً من الساعة 17.40.

 

ثانياً : خط طنطا / المنصورة والعكس:

 

- قيام قطار 65 ركاب (طنطا / المنصورة) الساعة 16.45 بدلاً من الساعة 16.35.

- وقوف قطار 297 إكسبريس (طنطا / المنصورة) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط التراب. 

- قيام قطار 268 ركاب (المنصورة / طنطا) الساعة 13.25 بدلاً من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلاً من الساعة.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه بانتهاء شهر رمضان المعظم وابتداء من يوم الاثنين الموافق 2/5/2022 تعود هذه القطارات للمسير فى مواعيدها الحالية، وقامت الهيئة برفع درجات الاستعداد بالورش لتجهيز القطارات وعمل غرفة عمليات لإزالة أى معوقات على مدار اليوم.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا