شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة منافذ وشوادر مبادرة كلنا واحد على مستوى الجمهورية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شوادر ومنافذ مبادرة كلنا واحد، اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على السلع الغذائية مخفضة الأسعار، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية مثل اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة والزيوت، وغيرها من السلع المتوفرة في الشوادر.

ووفرت الشوادر والمنافذ السلع بأسعار مخفضة للمواطنين قبل شهر رمضان، حيث تتوفر كافة السلع بأسعار مخفضة وفي متناول أيدي الجميع، على مستوى الجمهورية.

وعلى جانب آخر، تم الدفع بسيارات متحركة تجوب العديد من المناطق لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتم التنسيق المستمر مع أصحاب السلاسل التجارية، لتوفير كميات كبيرة من السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث جاء ذلك استمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق، فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين، وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" والحد من تداعياته.

وأكد المواطنون، أن السلع الموجودة بشوادر كلنا واحد تتميز بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات، بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولى عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين لإنشاء "سرادق رئيسى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة"، و 11 سرادقا فرعيا، بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية ، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع ( الغذائية – والغير غذائية) وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصةً محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60.

ولم تكتف بذلك، وإنما بادرت بإطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% وذلك خلال الدفع بعدد 25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية" بالمناطق الأكثر احتياجاً، والتى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

ومن جانبها، تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية ، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وينشر الخليج 365، قائمة بأبرز الأماكن والشوادر المشاركة في مبادرة كلنا واحد بالقاهرة الكبرى والإسكندرية:

أماكن تواجد شوادر كلنا واحد في الإسكندرية (1)

أماكن تواجد شوادر كلنا واحد في الإسكندرية (2)

أماكن تواجد شوادر مبادرة كلنا واحد في محافظات الجمهورية (1)

أماكن تواجد شوادر مبادرة كلنا واحد في محافظات الجمهورية (2)

أماكن تواجد شوادر مبادرة كلنا واحد في محافظات الجمهورية (3)

أماكن تواجد شوادر مبادرة كلنا واحد في محافظات الجمهورية (4)

أماكن تواجد شوادر مبادرة كلنا واحد في محافظات الجمهورية (5)

أماكن تواجد شوادر مبادرة كلنا واحد في محافظات الجمهورية (7)

أماكن تواجد شوادر مبادرة كلنا واحد في محافظات الجمهورية (8)

أماكن تواجد شوادر مبادرة كلنا واحد في محافظات الجمهورية (9)

أماكن شوادر كلنا واحد في الجيزة (1)

أماكن شوادر كلنا واحد في الجيزة (2)