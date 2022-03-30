شكرا لقرائتكم خبر عن موعد السحور والإفطار وساعات الصيام أول أيام شهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام معدودة تفصلنا عن موعد شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا ، والذى بات يتبقى على أول أيامه حوالى 3 أيام وذلك وفقا للحسابات الفلكية .

وينشر ”الخليج 365” موعد السحور والافطار وعدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان المعظم، وذلك وفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا لمدينة القاهرة ، والتى أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساح

عدد ساعات الصيام 14 ساعة و 19 دقيقة

صلاة المغرب 6:14

العشاء 7:33

السحور 1:55

إمساك 3:55

الفجر 4:15

الشروق 5:43

الظهر 11:58

العصر 3:30

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.