شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب صيدلة العائدون من أوكرانيا يؤدون امتحان تحديد المستوى بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، اليوم الأربعاء، امتحان تحديد المستوى وذلك بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة ، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في مدرج فائق هاشم الدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، على أن يكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني)، علمًا بأنه سيتم استقبال الطلاب من على البوابة، ومساعدتهم في التوجه إلى مقر اللجنة.

وكانت كلية الطب البشري بجامعة القاهرة، شهدت أمس الثلاثاء، اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليًا، والذين قدموا للتسجيل رسميًّا بوزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، خلال الفترة من 14 إلى 24 مارس الجاري.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن إجمالي الطلاب الذين حضروا الاختبارات بكلية الطب البشري بجامعة القاهرة بلغ عددهم (519) طالبًا.