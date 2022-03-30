شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحدد موضوعات خطب الجمعة فى شهر رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني، موضوعات خطب شهر رمضان المبارك 1443هـ، حيث قررت الوزارة أن يكون موضوع الجمعة الأولى بتاريخ 8/ 4/ 2022م بعنوان" الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصوم".

فيما حدد موضوع الجمعة الثانية : 15/ 4/ 2022م بعنوان "رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات"، والجمعة الثالثة : 22/ 4/ 2022م، بعنوان "العشر الأواخر من رمضان وواقعنا المعاصر"، والجمعة الرابعة : 29/ 4/ 2022م بعنوان "حسن الخاتمة".

وفى سياق متصل، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة بأداء خطبة الجمعة القادمة 1/ 4/ 2022م ، من مسجد السيدة خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) بمدينة السادس من أكتوبر.

وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح أمس الثلاثاء، اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية، بحضور قيادات الوزارة، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة ومناقشة كل ما يتصل باستعدادات المديريات لشهر رمضان المبارك 1443هـ ، في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك، وسعي وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع قيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية.

وخلال الاجتماع، هنأ وزير الأوقاف مديري المديريات الإقليمية وجميع العاملين بوزارة الأوقاف بشهر رمضان المبارك، سائلا الله (عز وجل) أن يجعله شهر يمن وخير وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، مؤكدًا على ضرورة الالتزام التام بنظافة وتعقيم بيوت الله (عز وجل) يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك، موجهًا بسرعة القيام بحملة نظافة لجميع مساجد الجمهورية لاستقبال الشهر الفضيل اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.

كما أكد وزير الأوقاف على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي، على أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر ، وخاطرة التراويح في حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى في جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح.