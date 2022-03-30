شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1443هــ جاء فيها:

"الرئيس عبد الفتاح السيسى.. رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم داعياً الله العلى القدير أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى وكافة الشعوب العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات".

وأضاف وزير الدفاع خلال نص البرقيه أنه مع إستقبال هذا الشهر الكريم الذى يتجلى فيه أعظم آيات الترابط والإصطفاف تحت راية الوطن فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم على إستمرار البذل والعطاء تحت قيادتكم الوطنية الصادقة، أوفياء للمهام والمسئوليات التى توكل إليهم، متمسكين بالقيم والمبادئ السامية التى دعا إليها هذا الشهر الكريم لتظل القوات المسلحة حصناً يصون الوطن ويدافع عن مقدرات شعبه العظيم، حفظكم الله وأيدكم لما فيه الخير لمصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير .

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1443هــ .

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.