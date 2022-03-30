شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى اجتماع مجلس الوزراء، لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان وتوافر السلع ومستجدات فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال اجتماع مجلس المحافظين على أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف المسئولين بالمحافظات، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طوال شهر رمضان المعظم، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين خلال هذا الشهر، وذلك عبر المرور الميدانى على المنافذ والمعارض والشوادر التى تم اقامتها لبيع تلك السلع، والتى من المقرر أن يمتد العمل بها إلى ما بعد الشهر المبارك، بما يسهم فى توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.