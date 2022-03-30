شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تأكيدات الرئيس السيسى بأن أمن الخليج مرتبط بالأمن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العلاقات المصرية القطرية وتأكيده لوزير خارجية قطر أن أمن الخليج مرتبط بالأمن المصري، فيما ثمن وزير الخارجية القطري دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.

ففي صحيفة (الأنباء) الكويتية، وتحت عنوان "السيسي لوزير خارجية قطر: أمن الخليج مرتبط بالأمن المصري" كتبت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد أن ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، فيما ثمن وزير الخارجية القطري دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك.

وفي صحيفة (الجريدة) الكويتية وتحت عنوان "السيسي يشيد بدور الدوحة في مواجهة التحديات" ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بدور قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، مؤكدا ارتباط أمن دول الخليج العربية بالأمن القومي المصري.

وتحت عنوان "مصر وقطر: العلاقات عادت إلى وضعها الطبيعي وأصلها المتين" أشارت صحيفة (السياسة) الكويتية إلى أن وزير الخارجية سامح شكري ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ثمنا المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعودتها إلى وضعها الطبيعي وأصلها المتين، وأكدا في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة تطلعهما لتعزيز العلاقات بين البلدين في إطار الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كافة.

وأوضحت الصحيفة أن الجانبين أشادا - في بيان مشترك، عقب اجتماعهما بالقاهرة - بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن (بيان العلا) واستكمالها لأعمالها في أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية، وأعلنا تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.