شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر رحلات المنتخب والمشجعين بسبب تعطل الإجراءات فى مطار السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، تأخر وصول رحلة المنتخب الوطني القادمة من مطار داكار بالسنغال عن موعدها المحدد، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1 عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون رد وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وأضافت المصادر، أن سلطات مطار داكار تسببت في تعطل إقلاع الرحلات القادمة إلي مطار القاهرة سواء رحلة المنتخب الوطني أو رحلة المشجعين المصريين، رغم جاهزية طائرات مصر للطيران للأقلاع في موعدها المحدد إلا أن العاملين بالمطار تسببوا في تعطل إنهاء إجراءات السفر لأكثر من 6 ساعات.

وأقلعت رحلة المنتخب في تمام الساعة 6,30 صباحا ورحلة المشجعين في تمام الساعة 8 صباحا بتوقيت القاهرة من مطار داكار بالسنغال ومن المقرر وصولهما مطار القاهرة في تمام الساعة 2 ظهرا لصالة ( 4 ) والساعة 4 عصرا لمبني الركاب رقم (3) علي التوالي.