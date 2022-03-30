شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن انتهاء استعدادات استقبال رمضان وتعديل مواعيد تشغيل القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إنتهاء جميع الإستعدادات الخاصة بإستقبال خطوط المترو الأول والثاني لأيام شهر رمضان المبارك لعام 2022 مع مد ساعات التشغيل للثانية صباحا بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة والخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب والخط الثالث العتبة - عدلى منصور.

وقامت الشركة بتعديل جدول التشغيل اليومى للقطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك ، حيث أعلنت الشركة مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية لتبدأ من الساعة ٥:١٥ ص طوال العام ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٨ ص، و من محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ ص ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٤٠ ص ، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة انور السادات الساعة 1 ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص.

وأكدت شركة للمترو أنه تم زيادة عدد الرحلات بالخطين الأول والثاني بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب ( ١١٢٠ ) رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق ، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى ( 510) رحلة ، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى ( 610) رحلة .

كما شملت الإستعدادات أيضا تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة بالخطوط الثلاثة تحسبا لحدوث اى حالات اغماء او أى حالات مرضية مفاجئة حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والحالات الطارئة أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور.

وأشارت شركة المترو إلى أن هناك تنسيق كامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور و يأتى ذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم ، وأن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطوط الثلاثة وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله .

كما تستمر الشركة فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا و التى يتم العمل بها داخل محطات وقطارات الخط الأول والثاني للمترو من خلال الإنتهاء من تطعيم جميع العاملين بالشركة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء أكشاك تلقى لقاح كورونا لجميع المواطنين داخل المحطات الرئيسية التبادلية وعدد من محطات الخط الأول والثاني وتقوم الشركة بتشكيل مجموعات عمل للتأكد من تطهير وتعقيم جميع المحطات وجميع الأماكن التلامسية مع الركاب مثل منافذ صرف التذاكر وبوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية وأيضاً مقاعد إنتظار الركاب على الأرصفة ، و غسيل وتطهير وتعقيم جميع القطارات بالخط الأول و الثاني بعد إنتهاء التشغيل داخل ورش الصيانة ، مع الإستمرار فى إذاعة تنويهات إعلامية لتعليمات وزارة الصحة من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات عن التعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية وضرورة إرتداء الكمامة حفاظاً على سلامة الراكب ومن حوله ، و يتم توفير كمامات طبية معتمدة من وزارة الصحة داخل جميع منافذ صرف التذاكر بالخط الأول و الثاني وبأسعار مناسبة ، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لمتابعة حركة الركاب والتأكد من إلتزام جميع الركاب بإرتداء الكمامة وتوقيع غرامات فورية بقيمة خمسون جنيهاً على المخالف وتحرير محاضر للممتنعين عن دفع قيمة الغرامة المقررة ، بالاضافة إلى زيادة منافذ صرف التذاكر لتقليل التكدس على شبابيك التذاكر و إستمرار الدفع بعدد من القطارات الإضافية لتقليل الزحام بالمحطات أوقات الذروة .

ومن جانبه ناشد أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمي للشركة جمهور الركاب بالتواصل مع الشركة عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بجمهور الركاب و من خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لإستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين على أن إحترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو .