شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ21 شخصا بالحصول على جنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 21 شخص بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل أسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.



قرار السماح بالتجنس

أسماء المسموح لهم بالحصول على جنسيات أجنبية

كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ 11 شخص مرفق أسمائهم في البيان التالي، وإبعاد أوغندي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.



قرار رد الجنسية

أسماء المردود جنسيتهم

قرار الإبعاد