شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة البيطريين وفرعية قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجلس نقابة قنا الفرعية لعام 2022،منذ قليل، فتح باب التصويت بالانتخابات، ومن المقرر أن تستمر حتى السادسة مساء.

وتُجرى عمليات الاقتراع فى 40 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، ولجنة عامة واحدة بمقر النقابة العامة، تحت إشراف ومشاركة 40 مستشار من النيابة الإدارية باللجان الفرعية بالمحافظات، و5 مستشارين باللجنة العامة، بالإضافة إلى 45 موظف من النيابة الإدارية لمعاونة المستشارين.

وأكدت لجنة الإشراف على الانتخابات على ضرورة الإلتزام بعدم وجود دعاية انتخابية بكافة أشكالها داخل مقار الاقتراع، وارتداء الكمامة وتطبيق الاجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أنه يُسمح للمرشحين بالمرور على اللجان الفرعية ومتابعة عملية الفرز، وللمرشح أن ينيب عنه فى كل أو بعض تلك الاجراءات مندوبا عنه من المُقيدين بكشوف الناخبين بالمحافظة، بموجب تفويض معتمد من اللجنة العليا، على أن يقتصر دوره فقط على الرقابة والمتابعة دون التدخل فى سير العملية الانتخابية.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة سداد الأطباء البيطريين لاشتراكات النقابة حتى نهاية عام 2021، للمشاركة بالتصويت، ويُسمح للعضو غير المسدد للاشتراكات بالتصويت بموجب تقديم إيصال سداد من خلال خدمة "فورى" مبين به بيانات سداد الاشتراك، لافته إلى إتاحتها لرابط يُمكن أعضاء الجمعية العمومية من الاستعلام عن قيمة المبالغ المالية المُستحقة.