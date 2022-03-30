شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: استرداد أكثر من 4.6 مليون متر و2798 حالة تعدٍ على الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والتي انطلقت في 19 يناير الماضى، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات والاستراتيجية.

وأشار شعراوى إلى أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت في المرحلة الثالثة من الموجة 19 والتي استمرت فى الفترة من 6 الى 26 مارس الجارى في استرداد 5196 فدان زراعة بعد إزالة 1036 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ، وإزالة 9574 مبنى مخالف على مساحة 1 مليون و617 ألف متر مربع، إضافةإلى استرداد 308 آلاف متر مربع بعد إزالة 1144 حالة تعدى على أراضى زراعية خاصة.

وأشاد شعراوى بالجهود التى قام بها المحافظين وجميع قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية خلال الموجة 19، والتى نجحت من خلالها الدولة فى استرداد 15 ألفا و 938 فدان أراضى زراعية بعد إزالة 2798 حالة تعدى، وكذا 4 ملايين 649 ألف متر مربع أراضى أملاك دولة تم التعدي عليها بالبناء بإجمالى 24 ألفا و 783 مبنى ، كما تم استرداد 917 ألفا و 185 متر مربع بعد إزالة 2768 حالة تعدى على أراضى زراعية خاصة ، موضحا أن الموجة التاسعة عشر بدأت فى 19 يناير الماضى وانتهت في 26 مارس الجارى.

وثمن وزير التنمية المحلية الجهود التى قام بها السادة المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المراحل الثلاث من الموجة ال 19 وأيضا الموجات السابقة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب ، مطالبا جميع المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية لعدم السماح بأى تعديات و سرعة استغلال تلك الأراضى المستردة في الموجة الـ19.

وأوضح شعراوى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات والوزارت المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة حتى تحقيق المستهدف منها و إزالة التعديات والمخالفات عل نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية مشددا على عدم التهاون فى إزالة أية تعديات على أراضى الدولة ، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجية رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أى تجاوز ضد ممتلكات الدولة.

وقال اللواء محمود شعراوى إن هناك تنسيقاً مع لجنة إستراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الإستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة.

وأضاف اللواء شعراوى أن هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.