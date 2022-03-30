شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدين أعمال العنف والإرهاب التى تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء عن بالغ الإدانة لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين، بما لا يؤدي إلّا إلى المزيد من تدهور الأوضاع بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي حيث أدان حادثيّ إطلاق النار اللذين وقعا بالقرب من مدينة تل أبيب، وأسفرا عن وفاة 5 أشخاص وإصابة آخرين.
وشدد المتحدث فى بيان صحفى، على الرفض الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب، مع ضرورة تكثيف الجهود اللازمة بما يحافظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويحول دون الانزلاق إلى حلقات مُفرغة من العنف، وحذر من مغبة التصعيد المُتبادل الذي لا يكرس سوى مناخ الاحتقان والإحباط، ويقوض ركائز الاستقرار في المنطقة.