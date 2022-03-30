الخارجية تدين أعمال العنف والإرهاب التى تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين

وشدد المتحدث فى بيان صحفى، على الرفض الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب، مع ضرورة تكثيف الجهود اللازمة بما يحافظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويحول دون الانزلاق إلى حلقات مُفرغة من العنف، وحذر من مغبة التصعيد المُتبادل الذي لا يكرس سوى مناخ الاحتقان والإحباط، ويقوض ركائز الاستقرار في المنطقة.