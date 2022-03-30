شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارات التعليمية تجهز امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهرى فبراير ومارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة انتهاء الإدارات التعليمية من تجهيز أسئلة امتحانات شهرى فبراير ومارس للرابع الابتدائى استعدادا للامتحان السبت المقبل، موضحة أنه تم طباعة الأسئلة بواقع اختبار مختلف لكل مدرسة أو منفصل يشمل 15 سؤال فى كل مادة، مضيفة أن الطالب سوف يجيب فى نفس كراسة الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدرت كتابًا دوريًا بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.

ونص الكتاب الدوري على دمج اختبارات شهري فبراير ومارس باختبار واحد فقط، في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022، على أن تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.

وبالنسبة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، تعقد الاختبارات في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.

ويسرى الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، وتعقد اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدولين الزمنيين الخاصين بشهري فبراير ومارس واختبارات نهاية العام عن طريق المدرسة.