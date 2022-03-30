شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تطلق غدا فعاليات الموسم الرابع لرالى السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت أكاديمية البحث العلمى، أن مدينة السلام شرم الشيخ تستعد لاستقبال فعاليات الموسم الرابع لسباق "رالي السيارات الكهربائية EVER 2022"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهي المسابقة التي تمولها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ويتولى تنظيمها والإشراف الفني عليها مركز الإبتكار بـجامعة عين شمس، وسينطلق الرالي غدا الخميس من منطقة مضمار سباق جيبيلي بشرم الشيخ، حيث يتولى الفريق المنظم للمسابقة -تحت إشراف الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس قسم هندسة السيارات بـكلية الهندسة بجامعة عين شمس - بوضع اللمسات الأخيرة، وسيفتتح الرالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس وبحضور العديد من الوزراء والسادة رجال الصناعة والإستثمار ورؤساء الجامعات والمعاهد الفنية المصرية.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمى، سيتنافس هذا العام 22 فريق من 22 جامعة ومعهد فني مصري وكليه تكنولوجية، وتم اختيارهم عن طريق لجنة من رجال الصناعة في السوق المصري بخبرتهم في مجالات صناعة السيارات المحلية والصناعات الهندسية لإتاحة فرص التصنيع للفرق الأكفأ، وهم الفرق الذين تقدموا بالتصاميم النهائية للسيارات الكهربائية للمشاركة في المسابقة، بعد أن خضعوا لمرحلة التدريب الفني وورش العمل ومرحلة التصميم والمراجعات الفنية للموسم الجديد لرالي السيارات الكهربائية 2022 .

تقدم للمشاركة بالمسابقة فى موسمها الرابع هذا العام 31 فريق من 31 جامعة مصرية مختلفة للمشاركة فى الفئتين الأولى والثانية للمسابقة- تم تطوير المسابقة هذا العام لتشمل فئتين من الفرق المتسابقة- حيث تقدم للمشاركة بالفئة الأولي ”Dynamic class” 20 فريق من 20 جامعة مصرية ، بينما تقدم للمشاركة بالفئة الثانية “Concept Class” 11 فريق من 11 جامعة مصرية، وقد تأهل لمرحلة التصنيع والتصفيات النهائية للفئتين 24 فريق بإجمالى 1130 طالب وطالبة ، كما تأهل لمرحلة التصفيات النهائية لفئة التصنيع 17 فريق سيشاركون في السباق النهائي، وتأهل لمرحلة التصفيات النهائية للفئة الثانية 7 فرق سيشارك منهم 5 فرق في السباق النهائي، وتم تنفيذ 30 ورشة عمل لمراجعة التصاميم الفنية للفرق المشاركة بالفئة الثانية ( Concept Class) بإجمالى عدد 64 ساعة عمل، وتم ايضاً تنفيذ 46 ورشة عمل لمراجعة التصاميم الفنية للفرق المشاركة بالفئة الأولى ( Dynamic Class) بإجمالى عدد 64 ساعة عمل، ثم تم عمل 24 ورشة عمل لمراجعة العروض الأقتصادية للفرق بإجمالى عدد 36 ساعة عمل، وتم تصنيع 17 سيارة كهربائية للتنافس فى الحدث الختامى للمسابقة بعد أن تم تنفيذ 17 زيارة لفحص السيارات الفحص الفنى الأول و 10 زيارات لعمل الفحص الفنى الثاني.

الجدير بالذكر أن "رالي السيارات الكهربائية EVER 2022" يعد هو أحد برامج مشروع ضخم تتبناه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الأكاديمية اطلقته في 2017 في مجال صناعة السيارات، ويشمل أيضًا تكوين تحالف وطني للتصنيع المحلى للصناعات المغذية في صناعة السيارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وتجميع القدرات الوطنية المبعثرة في الداخل والخارج .