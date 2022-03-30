شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الجمعية الشرعية: إلزام الفروع بتعيين 3 شباب تحت سن الأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الجمعية الشرعية الرئيسية حملتها التي تمتد حتى مارس 2023، تحت شعار: «فاستبقوا الخيرات»، والتي تهدف إلى التعريف بأنشطتها ومشروعاتها في كافة ربوع الوطن، التي تستهدف جميع المصريين دون تمييز أو تفرقة.

وقال مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، إن «الحملة تهدف لتحريك جسد الجمعية العريض، والتعريف بالجمعية الشرعية وأدواتها، وطرق التبرع للجمعية لكل الشرائح، وكذا التعريف بمشروعات الجمعية»، مشيرًا إلى حصول الجمعية على تصريح جمع مال تبرعات من الجهات المعنية بتاريخ 20 مارس الجاري وحتى 19 مارس من العام المقبل، وهو تحرك باعتماد وثقة الدولة المصرية.

وأوضح، أن «من أهداف الحملة: التعريف بالجمعية الشرعية ومشروعاتها وقيمها ومنطلقاتها وثوابتها وشراكاتها الكبرى لتحقيق منفعة للناس أكبر التعريف بأدبياتها»، متابعًا: «نهدف لزرع الأمل في النفوس بأن الخير باق ونجمع الأمة والوطن على العمل الصالح، كما أننا نريد تبرع المواطن حتى ولو بجنيه فقط يستدام فينتفع به».

وشدد على أن «الهدف الثاني بعد التعريف بالجمعية ومشروعاتها، تحفيز أهل الفضل للتبرع، والهدف الثالث توظيف قدرات وطاقات الشباب وجميع منسوبيها، واستثمار نشاطهم في خدمة الجمعية وبناء الإنسان وعمارة الأرض».

وأشار إسماعيل، إلى إدخال تعديلات على لوائح الجمعية لإلزام فروع الجمعية بجميع المحافظات بتعيين 3 شباب تحت سن 40 عامًا لاستيعاب طاقة الشباب وتوظيفها في ما ينفع الناس، لافتًا: «نريد أن نتحرك للعمل الصالح وتسهيل العمل الدعوي؛ فبدون العمل الصالح الجسد يستعصي على الاستقامة».