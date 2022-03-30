طقس أول أيام رمضان.. شديد الحرارة ونصائح مهمة للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في أول أيام شهر رمضان المقبل.

وقال شاهين في تصريحات لمصراوي، إن البلاد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة تصل لـ 36 درجة مئوية يوم السبت المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة خلال فترات النهار بارد في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر.

ووجه شاهين، عدة نصائح إلى المواطنين وذلك على النحو التالي:

- متابعة النشرات الجوية، كون الربيع يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.

- تخفيف الملابس بحذر شديد جدًا تجنبا لنزلات برد خلال شهر رمضان.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في أول يوم رمضان.

- ارتداء الملابس الشتوية في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

- ضرورة القيادة بهدوء تام على الطرق واتباع كافة تعليميات المرور.

- عدم الانخداع بارتفاعات درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

- زيادة معدلات شرب السوائل -(مياه وعصائر)- لتعويض المفقود خلال نهار رمضان.