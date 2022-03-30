استقبال الرئيس السيسي لوزير خارجية قطر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

تصدر استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لوزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء.

وتحت عنوان "السيسي: تطور العلاقات مع قطر يخدم مصالح البلدين ويعزز أمن المنطقة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن تقديره للتقدم الملموس فى مسار العلاقات المصرية ــ القطرية الذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر، حيث رحب بزيارته القاهرة، طالبا نقل تحياته للشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس السيسي، في هذا الخصوص، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصري، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به قطر فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية القطرى دور مصر المحوري بالمنطقة، بوصفها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية، والدفع قدما بالعمل العربى المشترك.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي استقبل أمس بقصر الاتحادية، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسى الليبى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير عبدالمطلب إدريس مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وذكرت أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبى، وذلك فى إطار المبدأ المصري الثابت الداعم لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسئولياتها ودورها وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبما يتيح للشعب الليبى الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن اللقاء شهد استعراض رئيس المجلس الرئاسى الليبى، مجمل المشهد السياسى الداخلى الحالى فى ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع تأكيد خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، فضلا عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا، وتمكين الشعب الليبى من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته.

وثمن المنفي الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة الرئيس السيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، فضلا عن دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها.

كما ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "مدبولي يلتقى وزيري الخارجية والمالية القطريين" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، على بن أحمد الكوارى وزير المالية القطري، والسفير سالم بن مبارك آل شافى سفير قطر بالقاهرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعدد من المسئولين المصريين والقطريين، حيث تناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وأضافت "الأهرام" أن الجانبين أشادا بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.. مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على مجموعة من الاستثمارات والشراكات فى مصر بإجمالي 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأخبار"، تحت عنوان "وزير الدفاع يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية ويلتقي مقاتلي الجيش الثالث الميداني"، أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تفقد مراحل إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثا لوحدات مكافحة الإرهاب شرق القناة بالجيش الثالث الميداني، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للجاهزية القتالية للفرد المقاتل وتأهيله وفقا لأحدث النظم القتالية الحديثة والمتطورة.

وأكد أن تضحيات الأبطال من مقاتلى القوات المسلحة ستظل دائما هي الدافع الأساسي نحو تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على ما وصلت إليه الدولة المصرية من تنمية على كل الاتجاهات.

كما التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي الجيش الثالث الميداني والتقى أيضا عددا من القادة والضباط وضباط صف وجنود المنطقة المركزية العسكرية.

وتحت عنوان "فتح باب حجز 8 آلاف وحدة سكنية متبقية ضمن مشروعات متوسطى الدخل"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت فتح باب حجز 8 آلاف وحدة سكنية متبقية من الوحدات المطروحة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل، وذلك خلال أمس واليوم.

وأشارت إلى أنه ما زالت الفرصة قائمة للمواطنين حيث توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع سكن مصر في مدن (القاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر، والمنيا الجديدة)، بينما توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع دار مصر في مدينة (السادات)، كما توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع "جنة" في 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة.

وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "النواب يوافق على تعديل موعد استحقاق العلاوة الدورية" أن مجلس النواب وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون «بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية.

وأثنى النواب على قرار القيادة السياسية والحكومة بتعجيل صرف العلاوة الدورية، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، ولتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وفي الشأن المحلي وتحت عنوان "الإقبال يتزايد على منافذ كلنا واحد لمحاربة الغلاء"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المواطنين توافدوا بكثافة، لليوم الـ15 على التوالي، على المنافذ والسرادقات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والمشاركة في فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد)، التي أطلقت منتصف مارس الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وأشاد المواطنون بمبادرة (كلنا واحد)، ودورها في رفع العبء عن كاهلهم، مؤكدين أن المبادرة جعلت كافة احتياجات الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم، في متناول أيدي جميع المواطنين، نظرا للخصومات الكبيرة التي وفرتها.

كما ذكرت صحفة "الجمهورية" أن المستشار عـمر مروان وزير العدل أكد أن الإصلاحات والتيسيرات التي تضمنها مشروع قانون الشهر العقاري تقضى تماما على الإجراءات المعقدة التى كانت تحول دون تسجيل الملكيات، مشيرا إلى أن الحكومة تنتهج أسلوبا يقوم على التصدي للمشاكل المجتمعية الأزلية والمتجذرة ومعالجتها اتساقا مع توجيهات الرئيس السيسي الذي يحرص على التيسير على المواطنين وإزالة أسباب أي مشكلات بالكامل.

وقال وزير العدل - في مؤتمر صحفي - إن مصلحة الشهر العقاري تقدم نوعين من الخدمات، وهى التوثيق الذي نجحت الوزارة بالتعاون مع مختلف الوزارات في إنهاء مشاكله بشكل كامل، أما الشق الثاني من دور مصلحة الشهر العقاري، فهو يتعلق بتسجيل الملكيات، والذي كان يشهد عزوفاً وندرة في التعامل مرجعا ذلك إلى تعقيد الإجراءات ومؤكدا أن القانون الجديد 9 لسنة 2022 الذي سيطبق اعتباراً من 8 مايو القادم يقدم تيسيرات واسعة في مجال نقل الملكية ومنها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.