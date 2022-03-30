"عبدالفتاح" يطلب تطليق زوجته: "بتكلم ابن خالها على الواتساب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "عبدالفتاح. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس يطلب تطليق زوجته "صابرين. س" 30 سنة، مبررًا طلبه "بتخوني مع خطيبها السابق".

قال الزوج 32 سنة، حداد، إنه تزوج شريكة حياته بعد قصة حب 8 أشهر "تظاهرت بأنها تحمل بقلبها مشاعر حب جعلتني أفعل المستحيل من أجل الزواج منها، فتقدمت للارتباط بها وتزوجنا سنة ونصف فقط، بدون أطفال".

أضاف "عبد الفتاح": "كانت الزوجة تحب هاتفها أكثر مني، وتتصفح على النت ليلا ونهارا، حاولت تغيير ما تفعله، لكن دون جدوى، شعرت بأنها تستفيد من ذلك، حتى أنها تجعلني في آخر اهتماماتها، عكس ما أفعله، أعمل من أجل تلبية متطلباتها ولم أرفض لها طلبا، وأمنحها الحرية الكاملة في تصرفاتها، وفي المقابل لم أجد أي عطف منها".

وعن لحظة تفكيره في الانفصال عن زوجته قال: "مراتي قاعدة وبخلفها مراية الغرفة ولم تعلم بمشاهدتي لمحادثتها، وجدتها تحادث خطيبها القديم ابن خالها، علمت وقتها بانشغالها المستمر بسبب شخص بحياتها".

يختتم الزوج حديثه: حاولت فهم ما بينهما، فأنكرت وجود علاقة بينهما رافضة فتح هاتفها، وتركت المنزل إلى أسرتهان مضيفًا "وفي محاولة للصلح ذهبت لوالدها، وعرضت عليه المشكلة، رفض التدخل بيننا".

ولجأ الزوج إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفع دعوى تطليق للضرر، والتي حملت رقم 219 لسنة 2021 وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.