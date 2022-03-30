شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم وشبورة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 05.