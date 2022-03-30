شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحصل الأطفال فوق الـ5 سنوات على تطعيم شلل الأطفال؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إذا تخطى عمر الطفل 5 أعوام يصبح غير مستهدف بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لكن إذا أخذ اللقاح بالخطأ فلن يضره.

وكان أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، فى الفترة من 27 إلى 30 مارس الجارى، فى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تأتى فى إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض.

وأضاف حسام عبد الغفار أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبى، بإجمالى 90 ألف فرد، مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية فى الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية.