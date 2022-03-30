شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تعقد مؤتمرا اليوم حول تعديلات لائحة آداب المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان إن لجنة آداب المهنة برئاسة الدكتور محسن أبى الحسن أستاذ العلاج التحفظى بجامعة القاهرة، تعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الأربعاء، لشرح التعديلات الجديدة التى أجرتها اللجنة على لائحة آداب مهنة طب الأسنان.

وأوضح الدكتور محسن أبى الحسن أن بنود لائحة آداب المهنة الجديدة راعت المحافظة على حقوق الأطباء والطبييات من أبناء المهنة، كما تم التأكيد فى كل بند على الارتقاء بممارسة المهنة على الوجه الأمثل مع مراعاة تقليل الأخطاء المهنية، وليس لوضع قيود على طبيب الأسنان، مضيفا: ولذلك تنص المادة 5 من اللائحة على عدم قيام الممارس العام ببعض أنواع العلاجات التى تحتاج إلى مهارة خاصة، مثل: جراحات الوجه والفكين وتقويم الأسنان وإعادة علاج الجذور.

وأشار أبى الحسن إلى أن ذلك يضمن للطبيب عدم الوقوع فى أخطاء مهنية تعرضه للمساءلة القانونية أمام الجهات القضائية وبهذا تضمن اللجنة للأطباء، خاصة حديثى التخرج حماية وليس قيدا علي ممارسة المهنة.

ومن المقرر أن يتم طرح تعديلات لائحة آداب المهنة للتصويت، خلال الانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، المقرر لها ظهر يوم الجمعة 8 أبريل 2022، بمقر دار الحكمة، والتى ستناقش تعديلات اللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان واعتمادها، ومناقشة تعديلات لائحة آداب المهنة لنقابة أطباء الأسنان واعتمادها، فضلا عن المقترح المقدم بخصوص رسوم القيد للدفعات الجديدة، وتقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية والموازنة التقديرية التى يعرضها مجلس النقابة واعتمادها، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامى للسنوات المالية المنتهية لعام 2018، 2019، و2020 بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات، وتعيين مراقب للحسابات.