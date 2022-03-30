شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن عن حاجتها لمشرفين على الانتخابات العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلى العاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلى للمشاركة.

وأوضحت الوزارة أنه على من يرغب فى المشاركة فى الإشراف على الانتخابات العمالية التسجيل على موقع الوزارة على هذا الرابط https://union.manpower.gov.eg/teamWorkWeb/index، على أن يرفق باستمارة التسجيل المستندات التالية: (صورة بطاقة الرقم القومى - بيان حالة وظيفية - موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة).