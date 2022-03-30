شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى 2037 بتكلفة 50 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى رئاسة الاجتماع الوزارى المنعقد ضمن فعاليات المنتدى العالمى التاسع للمياه، بمشاركة 30 وزير من وزراء المياه بدول العالم و20 منظمة إقليمية ودولية، والمعنى بوضع مسودة خطة عمل بشأن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وعرض عبد العاطى حجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ما جاء فى كلمته..

1- الدولة المصرية وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار.

2- الخطة تهدف إلى تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.

3- تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف إلى زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية منالمرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية.

4- تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث، والتوسع فى استخدام تطبيقات الرى الذكى وإحلال وتأهيل المنشآت المائية، بالإضافة للتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر، والتوسع فى مشروعات تحلية المياه، والتنمية المستدامة وخدمة المزارعين.