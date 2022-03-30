شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية المحطة الوسيطة الثابتة لنقل المخلفات بالمطرية بعد افتتاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح الثلاثاء المحطة الوسيطة الثابتة لنقل المخلفات بحى المطرية، وذلك بتكلفة نحو 17 مليون جنيه، والتى أنشأتها الشركة التى تقوم بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات فى أحياء المنطقة الشرقية، ويعرض ”الخليج 365” أهمية المحطة وقدرتها فى تحسين النظافة بأحياء شرق القاهرة.

- يتم نقل المخلفات من المحطة إلى مصنع تدوير المخلفات بالسلام.

- المحطة على مساحة 1500 م٢ وبطاقة استيعابية ألف طن يوميًا.

- المحطة تخدم مناطق السلام والمطرية والمرج.

- تستوعب المحطة الجديدة 1200 طن مخلفات.

- تعمل بعدد 2 لودر و12 قلاب حمولة 22 طنا وعدد 4 شاحنات حمولة 45 طنا.

واستقبلت المحطة الوسيطة بالمطرية منذ بداية العمل وحتى الأسبوع الأخير من مارس ما يزيد عن 145 ألف طن من المخلفات، وتم ترحيلها جميعاً إلى مصنع التدوير والمعالجة بالسلام.