شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة من موضوعات المنهج وتقيس الفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون من المنهج الدراسى، وتقيس الفهم ونواتج التعلم، مشددة على أنه ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة نصا من الكتاب ولكن من المقررات الدراسية والمنهج حسب المادة الدراسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة 4 سنوات، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها فى هذه المواد، أما الطالب الذى يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها فى تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.