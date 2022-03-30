شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يدين مقتل مدنيين إسرائيليين فى هجوم تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين في هجوم في تل أبيب، قائلا إن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع، كما حذر من استغلال الهجوم المسلح في تل أبيب في اعتداءات وردات فعل على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم.

وأضاف أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، مشددًا على أن الجميع يسعون إلى تحقيق الاستقرار خصوصًا، وأنهم مقبلون على شهر رمضان والأعياد المسيحية واليهودية.

يشار إلى سقوط 5 قتلى بينهم شرطي إسرائيلي، في عملية إطلاق نار في بني براك بتل أبيب، حيث وقعت عملية إطلاق النار في 3 نقاط في منطقة بني براك التي يقطنها مستوطنون متشددون، وتشهد المرحلة الحالية موجة من التحريض العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.