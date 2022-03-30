شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات حول آليات التعامل والتداول لمحصول القمح الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المزارعون فى محافظات مصر لموسم حصاد وتوريد "سنابل الذهب الأصفر" القمح، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتسهيل على المزارعين فى توريد المحصول.

وفى التقرير التالى نوضح الضوابط التى وضعتها وزارة الزراعة حول آليات التعامل والتداول لمحصول القمح لموسم 2022..

1- يلتزم كل مزارع قمح بتوريد 12 إردبت عن كل فدان كحد أدنى.

2- يجب ألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراط.

3- حال بيع أى كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة لوزارة التموين

4- يحذر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن الموسم الحالى لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين

5- لا يجوز نقل القمح الناتج عن الموسم الحالى من أى مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح

6- تلتزم جهات استلام القمح بالسداد الفورى للأسعار للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام

7- حرمان كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة المقبل، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى.