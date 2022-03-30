شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات حول آليات التعامل والتداول لمحصول القمح الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نوضح الضوابط التى وضعتها وزارة الزراعة حول آليات التعامل والتداول لمحصول القمح لموسم 2022..
1- يلتزم كل مزارع قمح بتوريد 12 إردبت عن كل فدان كحد أدنى.
2- يجب ألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراط.
3- حال بيع أى كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة لوزارة التموين
4- يحذر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن الموسم الحالى لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين
5- لا يجوز نقل القمح الناتج عن الموسم الحالى من أى مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح
6- تلتزم جهات استلام القمح بالسداد الفورى للأسعار للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام
7- حرمان كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة المقبل، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى.