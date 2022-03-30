شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد الحرارة نهارا.. تعرف على توقعات الأرصاد السبت أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس السبت المقبل، أول أيام شهر رمضان فلكيا، حيث تشهد البلاد هذا اليوم، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، وليلا يكون الطقس باردا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن السبت المقبل أول أيام شهر رمضان فلكيا سيشهد أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة السبت المقبل أول أيام رمضان القاهرة العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة، والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33 درجة الصغرى 19 درجة، و شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 17 درجة، و جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 19 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 05.