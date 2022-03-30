شكرا لقرائتكم خبر عن ‫معرض زهور الربيع يختتم أعماله الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم معرض زهور الربيع أعماله الخميس المقبل، والذى استمر على مدار شهر، حيث ضم المعرض أكثر من 240 عارضا فى مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار، وكذلك بعض منافذ بيع السلع الغذائية، بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى.

وتستضيف الحديقة كل عام معرض زهور الربيع، وهو المعرض السنوى الأكبر والأقدم فى المنطقة العربية، والذى تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا، يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

يذكر أن المعرض يأتى هذا العام تزامنا مع استضافة مصر إلى قمة المناخ cop27، حيث تشجع الدولة الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، لتخفيض نسبة التلوث البيئى والانبعاثات الحرارية، مطالبا العارضين ومنتجى نباتات الزينة والزهور بالمشاركة فى تجميل المحافظات، انطلاقا من مسئوليتهم الاجتماعية فى خدمة الوطن.