شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حاسبات القاهرة: امتحانات الميد تيرم 9 أبريل حضوريا بالكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة إن الكلية قررت تنظيم وعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان يوم 9 أبريل.

وأضاف الدكتور رضا عبد الوهاب، فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن امتحانات الميد تيرم ستعقد حضوريا بالكلية، وسيتم توزيع الطلاب على فترات لتجنب الزحام داخل الكلية، مع مراعاة للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أن الكلية ستراعى تخفيف أعداد الطلاب داخل القاعات وتحقيق التباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا خلال امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الكنترولات لتصحيح امتحانات الميد تيرم أولا بأول.