شكرا لقرائتكم خبر عن شعبتا البترول وميكانيكا بنقابة المهندسين تنتخبان هيئة مكتبهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عقدت الثلاثاء، شعبة شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، بالنقابة العامة للمهندسين، جلسة إجرائية لانتخابات مجلس الشعبة الداخلية لتشكيل هيئة مكتبها وتمثيله بالمجلس الأعلى للنقابة.

وخلال كلمته عبر المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين عن سعادته بالالتقاء بمجلس الشعبة، مشددا على ان الجميع سواء من أعضاء الشعب الجدد أو القدامى لابد من العمل معا كفريق واحد لصالح المهندس والمهنة ولرفع شأن النقابة خاصة وأن طموحات المهندسين كبيرة فى المجلس الحالى للنقابة.

وقال نقيب المهندسين " لدينا التزامات ومهام صعبه، ونستطيع جميعا الوفاء بها، ولا فرق بين منصب واخر فجميعنا نعمل كفريق واحد" . مشددا على أن النقابة مفتوحه للجميع وهناك شفافية فى كافة قراراتها. مستطردا " مهمتنا صعبة، ويلزم التعاون، ولابد من تصويب بعضنا البعض ، فالتوصيب المشترك يؤمن قراراتنا للخروج بالشكل السليم".

وأوضح النبراوى أن الجميع ابتداءا من رئاسة الجمهورية ينتظرون من النقابة أن تكون على قدر المسئولية. مشيرا إلى أنه بناء على اقتراح من شعبة الهندسة الكيميائية سوف يتم دعوة رؤساء الشعب الهندسية السبعة لاجتماع لوضع خطة ومقترحات للجان الهندسية التى لها صبغة هندسية لتكون نواه للافكار والبناء عليها.

واختتم النبراوى حديثه بدعوة الجميع للمشاركة الايجابية فى العمل النقابى بعيدا عن أى منصب أو أى موقع.

وقد اسفرت نتائج انتخابات مجلس شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات عن فوز المهندس صبرى ابوالوفا الشرقاوى برئاسة مجلس الشعبة بالتزكية ، فيما فاز المهندس محمد فوزى محجوب بمنصب وكيل الشعبة بالتزكية، كما فاز المهندس حمدى أحمد محمد نور بمقعد أمين الشعبة بالاقتراع ، فيما فاز بمقعد أمين مساعد الشعبة بالاقتراع المهندس رائد محمد المحمدى ابراهيم.

وفيما يتعلق باختيار ممثلى الشعبة فى المجلس الأعلى فقد فاز المهندس سمير ابراهيم حسن زايد بمقعد المجلس الاعلى فوق السن بالاقتراع. وفوز المهندس أحمد عرفه حسين بمقعد المجلس الاعلى تحت السن بالاقتراع.

كما أجرت شعبة الهندسة الميكانيكية انتخاباتها الداخلية على كامل مقاعدها، وكذلك انتخاب ممثليها لتصعيدهم إلى مجلس أعلى النقابة والبالغ عددهم خمسة أعضاء منهم ثلاثة فوق السن، وعضوين تحت السن.

وفي كلمته تقدم المهندس طارق النبراوي بالتهنئة للمهندسين الجدد وتقديم الشكر لمن تولوا مسئولية الشعبة في الفترة الماضية على ما بذلوه من جهد وعطاء، مؤكدًا على أن التحديات ضخمة جدًا ولكن بالتكاتف ستذلل كل العقبات وتحل جميع المشكلات، لافتًا أن الرأي العام في مصر وفي القلب منهم المجتمع الهندسي والنقابات المهنية ينتظرون من الجميع أن تكون نقابة المهندسين نقابة متميزة وهذا ما سنجد جميعًا وبسواعد وعقول هدفها واحد سيتحقق ذلك، وسنفي بمتطلبات المرحلة وكذلك تحقيق أمال واحتياجات المهندسين، مشددًا على أن نقابة المهندسين ستكون مشاركة وبقوة في كل الخدمات الهندسية.

كما طالب "النبراوي" جميع أعضاء الشعبة ببذل كل ما في وسعهم دون فرق بين عضو شعبة ورئيس مطالبًا الجميع بالتعاون في تصويب أي خطأ، مبديًا استعداده الشخصي لتقبل النقد لتصويب المسار قائلًا: "لا يوجد بشر يعمل ولا يخطئ" ومن هذا المنطلق فالجميع عليه تقبل النقد والعمل على تصويب خطأه.. وأدعو الجميع في كل الشعب على تصويب المسيرة دائمًا وهذا الأمر من شأنه وضع أقدام الجميع على الطريق الصحيح لحماية مهنة الهندسة.

وطالب نقيب المهندسين في كلمته جميع الشعب الهندسية بعدم التهاون أو التشدد في منح لقب "استشاري" لأن مهنة الهندسة في حاجة بالغة لوجود استشاريين على أعلى مستوى، متطرقًا في كلمته إلى ملف التدريب وضرورة وضعه على أهم أولويات خريطة عمل الجميع مؤكدًا على مناخ العمل مفتوح لجميع المهندسين.

كما أكد "النبراوي" على أهمية التواصل مع جميع مهندسي مصر وهذا ما سيتحقق في زياراته المتعددة لهم للاستماع للمقترحات والشكاوى والرؤى ووجهات النظر المختلفة.

وأسفرت نتائج فعاليات انتخابات مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية والتي جاءت بالتزكية عن فوز المهندس "عبدالله إبراهيم دهينة" بمقعد رئيس الشعبة، والمهندس "محمد السيد عبد المجيد" بمقعد وكيل الشعبة، وفوز المهندس "محمد رضا بسيوني" بمقعد أمين الشعبة، وفوز المهندس "أسامة حسن حسن السيد" بمقعد أمين مساعد الشعبة.

كما فاز بالتزكية للتصعيد للمجلس الأعلى النقابة فوق السن كل من المهندس "المعتز بالله محمد السيد بركات"، والمهندس "أحمد محمد فرج عبد الباري"، والمهندس "عمرو أحمد العجمي الأدهم".

وجرت القرعة على انتخاب عضوين لتصعيدهما للمجلس الأعلى تحت السن وكانت نتيجتها فوز كل من المهندس "كريم محمد عبدالحميد الكسار"، والمهندس "أحمد محمد صبري".