نقيب المهندسين يستعرض أبرز قراراته بعد تصديق وزير الرى على نتائج الانتخابات

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، كلمة لأعضاء النقابة بعد تسلمه مهام منصبه رسميا، قائلا: إعمالا لمبدأ الشفافية الكاملة والالتزام بعرض كافة القرارات المهمة والإيجابيات والسلبيات على المهندسين الذى تعهدت مسبقا به أمامكم، فخلال الفترة الماضية، تلمسنا بعض الأمور في النقابة التي يجب إيضاحها للمهندسين، وأود أن أضع بين أيديكم عدد من المستجدات المشكلات والقضايا المهمة التي سأتحرك للعمل على حلها فورا :-

- تسلمت أمس مهام منصبي رسميا كنقيب لمهندسي مصر، وذلك بعد تصديق السيد وزير الري على نتائج انتخابات نقابة المهندسين. ومتسلحا بثقتكم الغالية سيوفقنا الله لتحقيق الآمال التي نصبو إليها.

- وجدنا مشكلة تخص مشروع «18 فدان للإسكان» في مدينة 6 أكتوبر، إذ وقُعت غرامة على نقابة المهندسين تبلغ 48 مليون جنيه، أسعى للتفاوض مع وزارة الإسكان لتخفيضها حتى يتسنى لنا التحرك في هذا المشروع.

- ثمة مشكلة أخرى، تواجه الأرض الخاصة بـ «مستشفى المهندسين»، إذ فوجئنا أن هناك قرار يخص نهاية المهلة الخاصة بها في شهر مايو المقبل، أي بعد شهر رمضان المبارك، وبدأت في إجراءات فورية للحفاظ على الأرض مع وزارة الإسكان، والتحرك لطلب مد هذه المهلة إلى مدة أخرى كافية كي يمكننا استكمال تحديد المشروع الذي سيقام على هذه الأرض بموافقة كاملة من المهندسين وعبر جمعية عمومية غير عادية شفافة ونزيهة.

- تواجهنا مشكلة في وجود ضرائب «قيمة مضافة» مستحقة على نقابة المهندسين منذ فترة، تبلغ قيمتها قرابة 44 مليون جنيه واجبة السداد، وسأعمل بعزم وجدية لوقف هذا الإجراء، واستكمال الإجراءات القضائية لوقف هذا القرار.

وتابع: لاشك أننا بثقة المهندسين لدينا إحساس بالمسئولية تجاه الفترة المقبلة، وبعون الله سأعمل، وسيعمل كل المنتخبين، وستعمل النقابة بكل شُعبها ولجانها بقوة لصالح أهدافنا التي حددناها معا خلال فترة الانتخابات، خصوصا بعدما تم الآتي:

- تم إنجاز تشكيل أربع شُعب من الشُعب الرئيسية في النقابة، وسيتم استكمال تشكيل باقي الشُعبى اليوم.

- سيعقد المجلس الأعلى أولى جلساته في الأسبوع المقبل، وبذلك نكون قد استكملنا كل هياكلنا بعد انتخاب هيئة المكتب، وسنبدأ العمل على كل المحاور الأساسية.

وأضاف، آثرت أن أعرض على المهندسين هذه القضايا المهمة موضحا الإيجابيات والسلبيات، متعهدا بالتعامل وإصدار القرارات بشفافية كاملة خلال إدارة شئون النقابة وستكون محاضر جلسات المجلس الأعلى والشُعب متاحة للجميع على صفحة فيسبوك والموقع الرسمي للنقابة والذي سنعمل على تطويره خلال الفترة المقبلة.