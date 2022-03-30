شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الوفيات بنسبة 44%.. "الصحة" توضح الوضع الوبائى لكورونا × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة والسكان، عن آخر مستجدات الوضع الوبائى لكورونا في البلاد. ويستعرض ”الخليج 365” تفاصيل الوضع الوبائى ومستجدات كورونا فى التقرير التالى:

1- انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 44% خلال الأسبوع الماضي.

2- انخفاض معدلات التردد والحجز بالمستشفيات بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضى.

3- تراجع نسب إشغال الأقسام الداخلية، والرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات خلال شهر مارس الحالى.

4- كافة المؤشرات تؤكد تراجع انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ.

5- تخصيص 25 مركزا للتنبؤ بالمتحورات الجنية بفيروس كورونا في جميع انحاء الجمهورية.

6- توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي بالمستشفيات.

7- توفير كافة سبل الدعم للمديريات الصحية بالمحافظات والمنشآت الصحية.

8- استمرار عمل فرق المرور الرقابى الدورى من مختلف قطاعات الوزارة على كافة المنشآت الصحية بمحافظات الجمهورية.

9- توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وتوافر الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

10- معدلات التطعيم تتراوح ما بين 200 إلى 250 ألف يوميا.

11- المحافظات الأعلى في نسب التطعيم (البحيرة، الغربية، المنيا، أسيوط).