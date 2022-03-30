شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الوفيات بنسبة 44%.. "الصحة" توضح الوضع الوبائى لكورونا × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
1- انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 44% خلال الأسبوع الماضي.
2- انخفاض معدلات التردد والحجز بالمستشفيات بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضى.
3- تراجع نسب إشغال الأقسام الداخلية، والرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات خلال شهر مارس الحالى.
4- كافة المؤشرات تؤكد تراجع انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ.
5- تخصيص 25 مركزا للتنبؤ بالمتحورات الجنية بفيروس كورونا في جميع انحاء الجمهورية.
6- توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي بالمستشفيات.
7- توفير كافة سبل الدعم للمديريات الصحية بالمحافظات والمنشآت الصحية.
8- استمرار عمل فرق المرور الرقابى الدورى من مختلف قطاعات الوزارة على كافة المنشآت الصحية بمحافظات الجمهورية.
9- توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وتوافر الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
10- معدلات التطعيم تتراوح ما بين 200 إلى 250 ألف يوميا.
11- المحافظات الأعلى في نسب التطعيم (البحيرة، الغربية، المنيا، أسيوط).