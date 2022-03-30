شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: القوافل الطبية المجانية تتواجد فى المناطق النائية والأكثر فقرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة وفاء الصادق مدير عام إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، إن القوافل الطبية جزء من مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لحياة كريمة، حيث إن القوافل الطبية توفر حياة كريمة.

وأضافت مدير عام إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، أن هذه القوافل الطبية توفر مجانية الكشف والعلاج والتحاليل والأدوية في القافلة، وتجوب القوافل كل المحافظات، وتتواجد في المناطق النائية والأكثر فقرا.

وتابعت مدير عام إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، أن القوافل الطبية عبارة عن مستشفى متنقلة بها كمل التخصصات الموجودة في أي مستشفى، ومن شروطها الابتعاد عن المستشفى 15 كيلو، وأخدم الناس التي ليس لديها مستشفيات، وأى شخص يحتاج أى تحول لأى مستشفى يتم تحويله للعلاج على نفقة الدولة أو إجراء أي عمليات جراحية.