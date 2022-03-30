شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام مراكز البحوث النووية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم هيئة الطاقة الذرية المصرية عدد 4 مركز بحوث نووية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتى تساهم بشكل كبير في تنفيذ البرنامج النووي المصرى ، و يقدم الخليج 365 لقراءه حصر لمراكز البحوث النووية المصرية و المجالات التى تستخدم بها و هى كالاتى:

1- مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي: أنشئ عام 1986 ويقع في مدينة نصر . ويهتم بالدراسات الفنية الخاصة بأمن وأمان المصادر الإشعاعية والمنشآت النووية.

2- المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع: أنشئ عام 1973 ويقع في مدينة نصر. وتتركز أنشطته على تعزيز البحث والتطوير باستخدام الإشعاع المؤين في مجالات الصحة والزراعة والغذاء والبيئة وغيرها. مما يمس المجتمع المصري بشكل مباشر وينعكس على رفاهية المواطن المصري.

3-مركز المعامل الحارة:

أنشئ عام 1980 ويقع في أنشاص. وتتركز أنشطته على تطوير الخبرات في مجال إدارة النفايات المشعة لمختلف التطبيقات .

4-مركز البحوث النووية:

يعد أكبر وأقدم معهد للبحوث أنشئ عام 1957 ويقع في أنشاص وتشمل أنشطته العلوم النووية الأساسية واستخدام المفاعلات ومواد المفاعلات النووية وتطبيقات النظائر المشعة في التطبيقات المختلفة.

