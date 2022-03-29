شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: مجموعة صغيرة من القوات الروسية تغادر مواقعها من محيط كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربى إن أهداف الكرملين تتجاوز مسألة إقليم دونباس في أوكرانيا ولكن من الصعب أن تعرف هدفهم الحقيقى .

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية خلال مؤتمر صحفى: تقييمنا أن روسيا تراجع أولوياتها ولا نستبعد شنها هجمات على مناطق أخرى في أوكرانيا

وتابع المتحدث باسم البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية، أن مجموعة صغيرة من القوات الروسية غادرت مواقعها من محيط كييف.

وفى وقت سابق قال وزير الدفاع الروسي، سيرجى شويجو، إنه تم قتل نحو 600 من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين، مشددا على أن القوات المسلحة الروسية ستستمر في تنفيذ عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق كل أهدافها، نقلا عن تقارير إعلامية.

كان شويجو أعلن، الثلاثاء، أن أوكرانيا لم تعد تملك قوات جوية.

وقال وزير الدفاع الروسي، فى تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز الإخبارية، إن روسيا سترد بشكل مناسب إذا قدم الناتو خطط إمداد ودفاعات جوية لأوكرانيا.

وقال مسؤولون فى الحكومة الأوكرانية وممثلون عن شركة الاتصالات الأوكرانية المملوكة للدولة (أوكرتيليكوم) إنها شهدت انقطاعا في خدمة الإنترنت بعد أن تعرضت لهجوم إلكترونى قوى.

وهذه أحدث واقعة ضمن هجمات وعمليات تسلل إلكتروني تعرضت لها شبكة الإنترنت في أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية فى أواخر فبراير.

وقال يورى شيخول رئيس هيئة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات "اليوم شن العدو هجوما إلكترونيا قويا على البنية التحتية التقنية لأوكرتيليكوم، وتم صد الهجوم ولدى الشركة الآن القدرة على البدء في إعادة خدماتها للمشتركين".