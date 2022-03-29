شكرا لقرائتكم خبر عن بوريل: تعرض مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في ماريوبول لقصف روسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، تعرض مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في ماريوبول لقصف روسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية فتحت يوم الثلاثاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين والأجانب على 5 محاور مختلفة في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن الجانب الروسي فتح اليوم ممرات لإجلاء السكان المدنيين والمواطنين الأجانب على محاور كييف وتشيرنيغوف وسومي وخاركوف وماريوبول اعتبارا من الساعة 10 صباحا.

وأضاف رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، أن الممرات مفوحة بالاتجاهين، ويمكن التوجه عبرها باتجاه روسيا وباتجاه الغرب إلى الأراضي تحت سيطرة السلطات الأوكرانية، موضحا أن الجانب الأوكراني وافق على اثنين من الممرات التي فتحتها القوات الروسية، وأعلن بدوره عن فتح 9 ممرات إضافية على محوري زابوروجيه وبولتافا.

ولفت رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، إلى أن الجانب الروسي وافق على مقترحات الجانب الأوكراني، وأن القوات الروسية التزمت بوقف إطلاق النار في مناطق الممرات المفتوحة من قبل روسيا وأوكرانيا على حد سواء.